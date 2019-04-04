Топ-5 крупнейших арбитражных дел в Свердловской области за март 2019

1. Иск к АО «Производственное объединение «Уральский-оптико-механический завод» на 381 млн рублей. 21 марта ГКУ «Управление автодорог» Свердловской области подало в арбитражный суд иск к АО «Производственное объединение «Уральский-оптико-механический завод» имении Э.С. Яламова» на 381 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам строительного подряда. Суд принял заявление и назначил предварительное слушание на 25 апреля.

Предприятие УОМЗ входит в в холдинг «Швабе», который принадлежит госкорпорации «Ростех». Оно производит оптико-электронные системы для российской военной техники, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику. Генеральный директор завода – Анатолий Слудных.

2. Иск к ООО «Абсолют» на 247 млн рублей 14 марта в суд обратилось ООО «Меткомплект» к ООО «Абсолют» на 247 млн рублей. По заявлению истца, «Абсолют» неисполнение обязательства по договорам поставки товара. Первое слушание назначено на 16 апреля.

Компания ООО «Абсолют» занимается торговлей черными металлами. Руководитель организации – Владимир Шкальков. С 2017 года ООО «Абсолют» заключила 10 контрактов на поставку металлопроката и арматуры на общую сумму 120 млн рублей.

3. Иск к ООО УЖК «Новоуральская» на 156 млн рублей 28 марта АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» предъявило жилищной компании «Новоуральская» иск на 156 млн рублей за исполнение обязательств по договорам поставки теплоэнергии. Судебное заседание назначено на 6 мая.

Ранее, в 2018 году, АО «ОТЭК» уже обращалось к жилищной компании с требованием заплатить 3,5 млн рублей долга за поставку теплоэнергии. Арбитражный суд вынес решение полностью удовлетворить иск. В управлении УЖК «Новоуральская» находятся 678 многоквартирных домов. Директором компании является Ирена Ислентьева.

4. Иск к ООО «Торговый дом «Неруд-Инвест» на 134 млн рублей 12 марта ПАО «Уральский транспортный банк» подал иск к ООО «Торговый дом «Неруд-Инвест» с требованием взыскать 134 млн рублей долга по кредитному договору. Также банк заявил о необходимости ареста нежилого помещения на улице Хохрякова в Екатеринбурге, которое принадлежит «Неруд-Инвест», и денежных средств на счетах компании. Суд удовлетворил ходатайства банка частично, наложив арест только на счета ответчика.

Компания ООО « Торговый дом Неруд-инвест» является производителем и поставщиком гранитных, доломитовых, шлаковых щебней. Директор предприятия – Елена Чекржова.

5. Иск к АО «Амос-Групп» на 103 млн рублей 1 марта территориальное управление Росимущества по Свердловской области подало в арбитражный суд иск к АО «Амос-Групп» на 103 млн рублей за неуплату аренды земельного участка. Заседание назначено на 16 апреля.