Трое пропавших подростков из Ревды найдены и переданы родителям
Трое подростков, пропавших 1 апреля в Ревде, найдены, сообщает МВД по Свердловской области.
Сотрудники полиции, после поступления заявления о пропаже ребенка от мамы одного из мальчиков, незамедлительно приступили к восстановлению картины событий происшествия. Было установлено, что мальчик не пришел домой после школы. Как оказалось, вместе с ним пропали еще трое ребят - его товарищи.
3 апреля двое из ребят обнаружились в торговом центре Первоуральска. Их задержал сотрудник торгового центра и сообщил в полицию. Еще один мальчик нашелся в Ревде. Как пояснили беглецы, им захотелось погулять.
В настоящий момент дети возвращены родителям, в момент отсутствия в отношении них каких-либо противоправных действий совершено не было.
Полиция призывает свердловчан сообщать в правоохранительные органы о случаях нахождения маленьких детей без присмотра родителей на улицах и в общественных местах.