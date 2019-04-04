В Екатеринбурге продают батутный парк, где травмировались дети

Батутный парк «Отрыв» на улице Щербакова, 2к в Екатеринбурге продают за 16 миллионов рублей. Объект продажи позиционируется, как место для спортивных и активных горожан, и включает в себя 27 батутов, спортзалы и места для отдыха. В объявлении говорится, что бизнес является действующим и приносит стабильный доход.

Как пояснил владелец заведения, он продает парк, так как ему требуются средства на более интересный и масштабный развлекательный проект. Более подробную информацию предприниматель раскрывать не стал, сообщив, что продает бизнес по цене, меньшей, чем в него было вложено до открытия.