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В Екатеринбурге продают батутный парк, где травмировались дети
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге продают батутный парк, где травмировались дети

Сегодня, 15:31ОбществоФото: N1.ru
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