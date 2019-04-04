Зарплата свердловских чиновников выросла почти на 10% в 2018 году
Зарплата депутатов Свердловской области выросла почти на 10% в 2018 году, об этом сообщает Свердловскстат.
Согласно статистике, средняя заработная плата работников госорганов и органов местного самоуправления, без учета социальных выплат, составила 50 935 рублей. При этом, за год ее размер вырос на 9,4%.
Всего в Свердловской области работают 55,3 чиновника, что составляет 1,2% от всего населения региона.
Оплата труда госслужащих региональных органов власти увеличилась на 10,8% и составила 53 740 рублей в месяц.
Зарплаты муниципальных служащих органов местного самоуправления выросли на 2,4%. Среднемесячный уровень оплаты труда у них достиг 43 600 рублей.
Самые высокие зарплаты в 2018 году получали сотрудники органов законодательной власти – 72 899 рублей. За год уровень оплаты труда у них увеличился на 9,4%. При подсчете статистических данных не учитывались доходы работников полпредства в УрФО.