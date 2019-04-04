Зарплата свердловских чиновников выросла почти на 10% в 2018 году

Согласно статистике, средняя заработная плата работников госорганов и органов местного самоуправления, без учета социальных выплат, составила 50 935 рублей. При этом, за год ее размер вырос на 9,4%.

Всего в Свердловской области работают 55,3 чиновника, что составляет 1,2% от всего населения региона.

Оплата труда госслужащих региональных органов власти увеличилась на 10,8% и составила 53 740 рублей в месяц.

Зарплаты муниципальных служащих органов местного самоуправления выросли на 2,4%. Среднемесячный уровень оплаты труда у них достиг 43 600 рублей.