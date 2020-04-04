Для свердловских призывников из-за коронавируса откроют горячую линюю
Сегодня, 20:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С начала следующей недели в Свердловской области заработает горячая линия военкомата по вопросам призыва во время ограничений из-за коронавируса. Об этoм расскaзал губернатoр региoна Евгений Куйвaшев, отвечaя на вoпросы пoльзователей сoцсетей, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, несмотря на то, что призыв начался с 1 апреля, работа призывных комиссий перенесена на середину месяца.
Для получения полной информации с начала следующей недели в военном комиссариате Свердловской области заработает горячая линия, отметил губернатор.
Напомним, с 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную военную службу. При этом всех новобранцев будут обследовать на наличие коронавируса, а отправка в войска начнется не раньше 20 мая.
Карта распространения коронавируса в России
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