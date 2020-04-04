Для свердловских призывников из-за коронавируса откроют горячую линюю

По его словам, несмотря на то, что призыв начался с 1 апреля, работа призывных комиссий перенесена на середину месяца.

Для получения полной информации с начала следующей недели в военном комиссариате Свердловской области заработает горячая линия, отметил губернатор.

Напомним, с 1 апреля в России стартовал весенний призыв на срочную военную службу. При этом всех новобранцев будут обследовать на наличие коронавируса, а отправка в войска начнется не раньше 20 мая.