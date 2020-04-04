Полная изоляция, день четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле
По данным на 4 апреля в Нижнем Тагиле не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Однако в городе и регионе продолжает действовать режим полной изоляции. Как прошел четвертый день и чем он запомнился, расскажет TagilCity.ru.
По поручению мэра города Владислава Пинаева продолжается дезинфекция улиц и остановок общественного транспорта.
Детские сады города продлили нерабочие дни. До какого числа — пока точно не известно.
При этом планируется организация дежурных групп. Воспитатели детского сада № 18 уведомляют родителей о составлении списков. В результате будет сформировано несколько групп. Отмечается, что они могут находиться в других детских садах.
Свердловские ТЦ направили Владимиру Путину открытое письмо, в котором попросили включить торговую недвижимость в список наиболее пострадавших от коронавируса, так как они, по прогнозам, потеряют за апрель почти 90% прибыли. При этом, если они закроются, то без работы останется более четырех миллионов человек, отмечают коммерсанты. Одним из подписавших письмо стал ТЦ DEPO в Нижнем Тагиле.
Сегодня в прямом эфире в аккаунте «Росгосцирка» в социальной сети «Вконтакте» прошла прямая трансляция из Нижнетагильского цирка. Зрителей познакомили с цирковыми пеликанами и верблюдами.
Некоторые предприниматели потеряли из-за изоляции посетителей и начинают испытывать проблемы. Так, расположенный под Нижним Тагилом зоопарк Greenpoll остался без еды для животных.
Также вчера в Нижнем Тагиле прошла проверка торговых объектов на соблюдение работы во время режима изоляции. По итогам было выявлено 35 нарушителей.
По последним данным в Свердловской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в России насчитывается 4372 зараженных.