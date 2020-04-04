В Екатеринбурге наркодилер делал «закладки» у объектов Минобороны

Согласно материалам дела, осужденный получал от анонимных кураторов большие партии наркотиков, в основном мефедрона, занимался расфасовкой и закладкой возле войсковых частей Екатеринбургского гарнизона. После места фиксировались при помощи геолокации телефона и передавались кураторам для продажи потребителям.

Наркодилер был задержан 2 декабря 2019 года. У него были изъяты крупные партии мефедрона. Было возбуждено сразу пять уголовных дел по факту сбыта наркотических средств.