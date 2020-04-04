В Екатеринбурге наркодилер делал «закладки» у объектов Минобороны
Сегодня, 13:19ОбществоФото: pixabay
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Екатеринбуржец за распространение наркотических веществ приговорен Чкаловским районным судом Екатеринбурга к девяти с половиной годам колонии строгого режима, сообщает «Накануне.RU».
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Согласно материалам дела, осужденный получал от анонимных кураторов большие партии наркотиков, в основном мефедрона, занимался расфасовкой и закладкой возле войсковых частей Екатеринбургского гарнизона. После места фиксировались при помощи геолокации телефона и передавались кураторам для продажи потребителям.
Наркодилер был задержан 2 декабря 2019 года. У него были изъяты крупные партии мефедрона. Было возбуждено сразу пять уголовных дел по факту сбыта наркотических средств.
Решением суда он приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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