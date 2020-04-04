Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
В Екатеринбурге наркодилер делал «закладки» у объектов Минобороны
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В Екатеринбурге наркодилер делал «закладки» у объектов Минобороны

Сегодня, 13:19ОбществоФото: pixabay
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
«Просто мы — провинция». Редакция TagilCity.ru — о жизни и работе в Нижнем Тагиле
Полная изоляция, день второй. Что происходит в Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила начинают подозревать у себя коронавирус. Что говорят врачи?
Печем торт, занимаемся спортом и боремся с вредителями. Как пережить самоизоляцию?
Больную пневмонией екатеринбурженку две недели не направляют на анализ на коронавирус
У жителя Екатеринбурга подтвердили коронавирус
В Первоуральске мужчина зарезал жену у здания суда и бросился в бега
Новорожденную из Нижнего Тагила с иглой в организме готовят к операции в Москве
Власти Свердловской области решают вопрос о продлении карантина
Читайте
также
Путин продлил нерабочие дни в России до конца месяца
В самоизоляции. Случаев коронавируса в Нижнем Тагиле не зафиксировано
Как в Нижнем Тагиле делают лекарства