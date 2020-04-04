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В Екатеринбурге прошла первая свадьба, которую провели онлайн. Анастасия и Никита Мордвинцевы уже состоят в браке, однако у них есть традиция — устраивать свадебную церемонию каждый год, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В этот раз из-за режима изоляции ее пришлось провести по видеосвязи.
Этo уже третья наша свaдьба. Мы придумали тaк, что устрaиваем их в рaзные времeна гoда, слeдующую плaнируем сделать летoм. Мне oчень повезлo, потoму что на этой жeнщине хочeтся жeниться снoва и снoва,рассказал Никита.
Вместо сотрудника ЗАГСа «молодожены» наняли специального человека, который взял с них клятвы и объявил мужем и женой. Банкет по случаю свадьбы пройдет также в режиме онлайн.
В букете невесты, помимо цветов, были лук и чеснок.
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