Девочке-подростку на Урале угрожает сосед из-за кастрации своего кота

Девочке-подростку на Урале угрожает сосед из-за кастрации своего кота
Сегодня, 16:13ОбществоФото: pixabay.com
Школьнице с Урала угрожает мужчина. Девочка подобрала его кота на улице и отдала в ветеринарную клинику, где питомца кастрировали.

Девочка из Березовского нашла бездомного кота и отнесла в клинику для лечения, где его кастрировали. Позже выяснилось, что у кота есть хозяин и животное было отпущено на свободный выгул на улицу, сообщает Е1.

Клиника, в которую школьница отнесла кота, занимается отловом бродячих животных, кастрацией и поиском нового дома. Врачи диагностировали у животного отит, обнаружился клещ, также ему провели кастрацию, поясняет Ольга Новоселова, руководитель волонтерского движения «Подари свою доброту».

В результате хозяин кота и его сожительница начали угрожать 13-летней девочке и устроили травлю «ВКонтакте». Родители школьницы предупредили их об ответственности и готовности обратиться в полицию.

Они оказались соседями ее, начали ей названивать, угрожать. Мне они тоже угрожали, но я-то взрослый человек, я знаю, что сказать по закону. В одном из сообщений они сказали: «Бойся этой ночи». Мы решили, если что-то случится, обратиться в полицию. На всякий случай все записи угроз мы храним. Перед папой девочки этот мужчина, насколько я знаю, извинился, говорит Ольга Новоселова.

Кот сейчас на передержке, хозяевам его не отдают, так как при условии наличия хозяина, лечение и ответственность за животного оплачивает он. Девочка заплатила за лекарственные средства для животного из накопленных денег, примерно 1700 рублей. В клинике ожидают возврата денежных средств девочке и тогда кот будет возвращен мужчине.

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