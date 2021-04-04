Из-за мокрого снега в Екатеринбурге ожидается гололед

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга напоминают, что нужно внимательно вести себя за рулем, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Совершать маневры стоит полностью убедившись в безопасности и без спешки. При гололеде следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.