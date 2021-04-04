Кланы, бунт машинистов и день рождения TagilCity.ru: итоги недели в Нижнем Тагиле

Оттепель в Нижнем Тагиле оголила коммунальные проблемы, а политики и чиновники дали массу поводов для размышлений. О самых ярких событиях читайте в традиционной подборке итогов недели.

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