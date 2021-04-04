Кланы, бунт машинистов и день рождения TagilCity.ru: итоги недели в Нижнем Тагиле

Самым обсуждаемым текстом этой недели стало наше описание тагильских кланов. Эксперты, с которыми мы общались, обозначили сразу несколько группировок. Персоны, упомянутые в материале, а также роли, отведённые им в кланах, стали предметом многочисленных обсуждений как в кулуарах, так и в телеграм-каналах.
Политическая повестка обострилась в Нижнем Тагиле после затяжной тишины: в городе вновь стала появляться политическая реклама, в том числе с персонами, а также на этой неделе первое публичное заявление о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы сделал Андрей Муринович. Можно сказать, что впереди у тагильчан полгода с интересной и насыщенной политической повесткой.
Продолжение громкого дела в отношении бывшего начальника ГИБДД Анатолия Чернова напомнило об истории с задержанием сына депутата Базилевича. Тогда главный гаишник велел подчиненным отпустить пьяного водителя, при этом ранее он уже имел срок в колонии-поселении за пьяное ДТП с погибшим. За злоупотребление полномочиями Чернову грозит срок до четырёх лет, также судят ещё троих его подчиненных.
Редакция изучила подрядчиков, которые поставляют продукты в тагильские учебные заведения. И если негативный отзыв о том или ином блюде можно назвать субъективным, то постоянная тенденция по снижению цен во время проведения закупок - это объективная причина того, что в детдомах или школах кормят продуктами низкого качества.
Работники подрядной организации, которая обслуживает локомотивы НТМК, пожаловались на проблемы на предприятии. Им не выплачивали обещанную 13-ую зарплату (после огласки коллективной жалобы деньги пришли), а также персонал жалуется на условия труда: постоянно не хватает сотрудников и люди работают даже в выходные, а техника, по их словам, регулярно выходит из строя и нуждается в ремонте.
На этой неделе пациенты ЦГБ №1 столкнулись с фантомным физкабинетом. В поликлинике людей отправляли на процедуры в травму, а руководство медучреждения отрицало перенос ФТО в другое здание. С одной стороны ситуация комична: мы же лично убедились, что официальные данные отличаются от реальности. С другой стороны, получается, людей - наших читателей и пациентов - держат за идиотов? И что самое не смешное - в итоге именно пациенты переживают от расхождений в данных.
Масса претензий у тагильчан возникла к управляющим компаниям города: в эту зиму они не торопились убирать снег во дворах, а про понятие вывоз и вовсе забыли. Поэтому с приходом потепления Нижний Тагил по-настоящему поплыл. Тонны снега, складированные во дворах, потекли на улицы города, где ливневая канализация давно уже требует хотя бы обозначения ее на паспортах дорог.
Экологическая обстановка на этой неделе вновь спокойная: наш газоанализатор не ловит вредные вещества в воздухе, который волнуют весенние ветра. Учитывая прошлые два года, стоит ожидать полный атас с выбросами летом, когда ветра стихнут, на город опустятся жара и ядовитый смог. А пока дышать можно.
Кстати, 3 апреля сайт TagilCity.ru отметил 13-летие. Мы не стали громко и пафосно говорить об этом событии, а просто мило провели время всей редакцией, отпраздновали текущие успехи и построили планы на будущее. Спасибо каждому, кто за эти годы так или иначе был причастен к тому, что гордо зовется TagilCity.ru.