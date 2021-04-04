Пенсионеры митингуют против перекрытия единственной дороги в сады в Екатеринбурге

Доехать до СНТ «Свободный труд» можно исключительно через соседнее товарищество «Стимул». Собственники домов не хотят, чтобы соседи добирались до СНТ по их частной собственности. Однако у свердловчан нет выхода, поскольку данная дорога — единственная до их домов: кругом лес и заборы других товариществ.