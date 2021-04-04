Пенсионеры митингуют против перекрытия единственной дороги в сады в Екатеринбурге

Доехать до СНТ «Свободный труд» можно исключительно через соседнее товарищество «Стимул». Собственники домов не хотят, чтобы соседи добирались до СНТ по их частной собственности. Однако у свердловчан нет выхода, поскольку данная дорога — единственная до их домов: кругом лес и заборы других товариществ.
По словам местных жителей, в 2018 году они столкнулись с шантажом со стороны СТ «Стимул» о том, что проезд перекроют.
Мы проезд содержали общими усилиями, сами поставили ворота. Сады существуют уже 60 лет,отметили изданию Е1 екатеринбуржцы.
Теперь они хотят легализовать проезд, но на данный момент уже проиграли дела в Ленинском районном суде и апелляцию в областном суде. Люди переживают, что вскоре соседи перестанут пропускать их даже через калитку, а СНТ останется без электричества.
Напомним, 17 февраля стало известно, что партия пенсионеров провела «митинги снеговиков» по всей территории России. Активисты потребовали разморозить накопительную часть пенсии и закрыть Пенсионный фонд РФ.