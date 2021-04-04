Шесть часов уральцы не могли улететь из Кольцово на юг

Шесть часов уральцы не могли улететь из Кольцово на юг
Сегодня, 12:29ОбществоФото: pixabay.com
В аэропорту Кольцово более чем на шесть часов задержан рейс «Екатеринбург-Тамбов-Краснодар».

3 апреля авиакомпания «РусЛайн» на шесть часов задержала вылет жителей Урала на юг. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 9:20 часов по маршруту Екатеринбург-Тамбов-Краснодар. Но в положенное время рейс не был отправлен, часы вылета неоднократно переносились, комментариев от сотрудников и самой авиакомпании пассажиры не получали, сообщает URA.RU.

Посадка на рейс была закончена в 15:40 с опозданием на шесть часов. Позже в авиакомпании уточнили, что рейс был задержан в связи с погодными условиями в аэропорту Тамбова. Там шел ливневый снег. Воздушное судно вылетело из Екатеринбурга в 16:00 часов.

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