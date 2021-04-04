Шесть часов уральцы не могли улететь из Кольцово на юг

3 апреля авиакомпания «РусЛайн» на шесть часов задержала вылет жителей Урала на юг. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 9:20 часов по маршруту Екатеринбург-Тамбов-Краснодар. Но в положенное время рейс не был отправлен, часы вылета неоднократно переносились, комментариев от сотрудников и самой авиакомпании пассажиры не получали, сообщает URA.RU.