Шесть часов уральцы не могли улететь из Кольцово на юг

3 апреля авиакомпания «РусЛайн» на шесть часов задержала вылет жителей Урала на юг. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 9:20 часов по маршруту Екатеринбург-Тамбов-Краснодар. Но в положенное время рейс не был отправлен, часы вылета неоднократно переносились, комментариев от сотрудников и самой авиакомпании пассажиры не получали, сообщает URA.RU.
Посадка на рейс была закончена в 15:40 с опозданием на шесть часов. Позже в авиакомпании уточнили, что рейс был задержан в связи с погодными условиями в аэропорту Тамбова. Там шел ливневый снег. Воздушное судно вылетело из Екатеринбурга в 16:00 часов.