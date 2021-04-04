В краже нескольких тонн металлолома подозреваются двое жителей Екатеринбурга

До пяти лет колонии грозит двум 47-летним жителям Екатеринбурга. Их подозревают в хищении с железной дороги нескольких тонн лома черных металлов, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

Инцидент произошел 23 декабря 2020 года. В тот день мужчины попробовали скинуть из полувагона, который стоял на станции Шарташ, более 400 кг лома черных металлов. Их задержали транспортные полицейские. Позже стало известно, что на протяжении декабря уральцы таким образом похищали металлолом. В общей сложности было украдено примерно две тонны лома черных металлов. После лом отправлялся на скупку. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей. На подозреваемых завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Напомним, 1 апреля стало известно, что в двух подъездах дома на ГГМ в Нижнем Тагиле рецидивист вырезал 30 метров кабеля и оставил без света квартиры. В отношении подозреваемого в краже кабеля возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Рецидивист обесточил два подъезда дома на ГГМ в Нижнем Тагиле и попался жильцам

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