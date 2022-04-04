Эксперт рассказал о возможных потерях для РФ после отказа ЕС от газа

Эксперт рассказал о возможных потерях для РФ после отказа ЕС от газа
Эксперт рассказал о возможных потерях для РФ после отказа ЕС от газа
Сегодня, 17:04ОбществоФото: pixabay.com
Аналитик, кандидат исторических наук Михаил Крутихин назвал возможные потери для Российской Федерации в случае отказа от поставок газа в страны Евросоюза. По его словам, бюджет государства может потерять до 30 процентов дохода.

По сообщению NEWS.ru, Михаил Крутихин прокомментировал слова бывшего премьер-министра Италии Романо Проди о том, что если Россия прекратит поставки энергоносителей в западные страны, то совершит большую ошибку.

Эксперт отметил, что в словах итальянского политика есть правда. Если Российская Федерация по собственной воле прекратит поставки энергоресурсов в Евросоюз, то лишится самой большой статьи доходов. На сегодняшний день для российского газа самым большим является европейский рынок и китай не сможет его заменить. По этой причине, если поставки энергоресурсов в Европу будут остановлены, российский бюджет потеряет до тридцати процентов дохода.

Напомним, ранее глава Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм рассказал, что в случае отказа от поставки энергоресурсов из России отрасль обвалится. Если будет введен эмбарго на газ, она окажется в безвыходном положении.

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