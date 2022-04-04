Корпорация МСП готовит льготные программы кредитования для регионального бизнеса

Корпорация МСП готовит льготные программы кредитования для регионального бизнеса
Корпорация МСП готовит льготные программы кредитования для регионального бизнеса
Сегодня, 20:30ОбществоФото: pxhere.com
Корпорация МСП и власти десяти регионов России разрабатывают совместные меры поддержки для бизнеса - программы льготного кредитования, в рамках которых предполагается снижение ставки за счет субсидирования из бюджетов субъектов РФ. 

Работать с льготными кредитными программами получит возможность любой отечественный банк из числа имеющих аккредитацию по программе стимулирования кредитования (ПСК) и выбранный регионом, а также региональная гарантийная организация или фонд развития промышленности субъекта РФ, пишет tass.ru.

Как рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, льготная программа субсидируемых кредитов, разработанная корпорацией совместно с Москвой, стартует 11 апреля. Для среднего бизнеса ставка по кредиту составит 5,5%, для малого и микробизнеса - 7%, при этом отбором и экспертизой проектов, которые смогут получить средства по льготной ставке, будут заниматься городские власти. Он пояснил, что в ходе реализации программ льготного кредитования в регионах предполагается использование федеральной модели контроля структуры портфелей кредитно-финансовых учреждений. Это позволит следить, чтобы средства предоставлялись именно тем представителям бизнеса, кому они действительно нужны.

Александр Исаевич отметил, что на сегодняшний день важно синхронизировать региональные и федеральные меры поддержки. При этом необходимо обеспечить таргетированную поддержку, чтобы не допустить распыления бюджетных средств. Он сообщил, что Корпорация МСП разрабатывает специальные программы субсидирования кредитов в рамках ПСК “Инвестиционная”. Схема следующая: регион определяет приоритетные отрасли и выделяет субсидии для поддержки инвестпроектов, а предприниматели получают кредиты по льготной ставке. Исаевич уточнил, что свободный лимит по программе составляет 200 млрд рублей до конца года. По его словам, аналогичная программа вскоре будет запущена и в Удмуртии.

Отмечается также, что в рамках программы субсидируемых кредитов предприниматели при необходимости смогут прибегнуть к “зонтичному” поручительству Корпорации МСП, которое покрывает до половины суммы банковского займа. Это поручительство можно будет оформить в режиме “одного окна” при обращении в финансово-кредитное учреждение без необходимости собирать дополнительный пакет документов и подавать отдельную заявку.

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