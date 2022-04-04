МЧС рекомендует свердловчанам закрыть окна и воздержаться от туристических поездок

Спасатели предупреждают о возможных порывах ветра до 20 метров в секунду, а также сильных осадках в виде мокрого снега и гололедице на дорогах в Свердловской области. В связи с непогодой свердловчан просят соблюдать меры личной и дорожной безопасности.
Так, спасатели рекомендуют не оставлять открытыми окна и форточки, не разводить открытый огонь, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров за рулем транспортных средств. По возможности, отказаться от туристических поездок.
Если непогода застанет на улице, спасатели рекомендуют избегать легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов.
Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий, предостерегают в МЧС.
В случае аварий или происшествий спасатели рекомендуют звонить по номерам МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».