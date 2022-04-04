МЧС рекомендует свердловчанам закрыть окна и воздержаться от туристических поездок

Спасатели предупреждают о возможных порывах ветра до 20 метров в секунду, а также сильных осадках в виде мокрого снега и гололедице на дорогах в Свердловской области. В связи с непогодой свердловчан просят соблюдать меры личной и дорожной безопасности.