Новая бетонная скейт-площадка появится в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Общая площадь бетонных покрытий составит 715 квадратных метров, скейтпарк сможет одновременно вмещать до 50 человек. На площадке смогут тренироваться спортсмены всех уровней подготовки на скейтбордах, велосипедах, роликах и скутерах. Она может быть использована для подготовки к Олимпийским соревнованиям в дисциплинах скейтбординг (парк) и BMX (парк).