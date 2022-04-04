Новая бетонная скейт-площадка появится в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Заказчиком выступает СЗГХ Нижнего Тагила. Строительство скейт-площадки предусмотрено в рамках комплексного благоустройство парка культуры и отдыха Металлургов. Работы должны быть окончены до 30 сентября, а объект введен в эксплуатацию не позднее 15 октября 2022 года.
Общая площадь бетонных покрытий составит 715 квадратных метров, скейтпарк сможет одновременно вмещать до 50 человек. На площадке смогут тренироваться спортсмены всех уровней подготовки на скейтбордах, велосипедах, роликах и скутерах. Она может быть использована для подготовки к Олимпийским соревнованиям в дисциплинах скейтбординг (парк) и BMX (парк).
Для набора скорости на скейт-площадке разместятся квотерпайпы и бэнки. Также будет установлена скейт плаза с различными гранями и перилами для тренировок прыжков и скольжений.
Вокруг скейт-площадки необходимо установить скамьи в виде трибун, урны для мусора и стойки для велосипедов.
Гарантия на выполненные работы составит три года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 апреля, контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Напомним, администрация Нижнего Тагила также рассматривает строительство подобного скейт-парка на Пихтовых горах на Вагонке.