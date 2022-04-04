После высадки мальчика из трамвая из-за двух рублей в Нижнем Тагиле начата проверка

После высадки подростка из трамвая из-за того, что ему не хватило двух рублей на проезд, прокуратура в Нижнем Тагиле начала проверку.

Причиной стали публикации в СМИ. Согласно им, 3 апреля 2022 года днем в трамвай маршрута № 10 вошли мальчик и девочка. Она заплатила за проезд, но у мальчика денег не хватило и он сообщил об этом кондуктору. Однако последний грубо схватил подростка и жестко выставил из трамвая. Девочка вышла вместе с ним, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Там напомнили, что с 1 мая 2021 года высаживать детей до 16 лет из транспорта в случае неоплаты проезда запрещается. Соответствующее поведение карается в соответствии с КоАП РФ. В ходе проверки специалисты дадут оценку соблюдения законодательства сотрудниками «Тагильского трамвая». Кондуктор в Нижнем Тагиле вытащил из трамвая ребенка из-за нехватки 2 рублей

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter