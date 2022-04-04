Условия сохранения доступа к YouTube назвал Роскомнадзор

Условия сохранения доступа к YouTube назвал Роскомнадзор
Условия сохранения доступа к YouTube назвал Роскомнадзор
Сегодня, 12:19ОбществоФото: pixabay.com
Условия для продолжения работы видеохостинга YouTube без ограничений назвал Роскомнадзор. В случае их несоблюдения ресурс будет заблокирован.

В ведомстве заявляют, что дополнительные меры не будут принимать, если YouTube разблокирует аккаунты российских СМИ и ресурсов, пресечет распространение ложной информации о действиях России на территории Украины и экстремистского контента, пишет «Интерфакс».

На данный момент в отношении YouTube составлены 22 протокола за неудаление запрещенной информации. Всего на компанию наложены штрафы на 50 миллионов рублей.

С апреля 2020 года Роскомнадзор фиксировал 36 раз, что видеохостинг ограничивает работу официальных каналов российских СМИ, общественных деятелей, спортивных команд и просветительских проектов.

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