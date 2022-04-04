В число регионов с высоким качеством городской среды попала Свердловская область

По итогам 2021 года, согласно данным Минстроя, уровень благоустройства городов составлял 186 баллов, что на два пункта выше среднего. Доля территорий возросла с 30 до 40%, а список населенных пунктов теперь включает в себя 19 городов. Это выше плановых показателей.