В число регионов с высоким качеством городской среды попала Свердловская область

По итогам 2021 года, согласно данным Минстроя, уровень благоустройства городов составлял 186 баллов, что на два пункта выше среднего. Доля территорий возросла с 30 до 40%, а список населенных пунктов теперь включает в себя 19 городов. Это выше плановых показателей.
По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в городах обновляются парки, скверы, появляются спортивные и детские площадки.
Напомним, индекс качества городской среды каждый год рассчитывает Минстрой. Он является инструментом оценки потенциала развития городов, сообщают в департаменте информполитики региона. Оценка проводится по 36 критериям. Каждый город может набрать до 360 баллов. Комфортной при этом городская среда признается при показателе более 180 баллов.