В число регионов с высоким качеством городской среды попала Свердловская область

В число регионов с высоким качеством городской среды попала Свердловская область
В число регионов с высоким качеством городской среды попала Свердловская область
Сегодня, 16:20ОбществоФото: 1MI
В двадцатку лучших регионов с превышением показателей по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» попала Свердловская область. Она получила самый высокий индекс качества городской среды.

По итогам 2021 года, согласно данным Минстроя, уровень благоустройства городов составлял 186 баллов, что на два пункта выше среднего. Доля территорий возросла с 30 до 40%, а список населенных пунктов теперь включает в себя 19 городов. Это выше плановых показателей.

По словам министра ЖКХ региона Николая Смирнова, в городах обновляются парки, скверы, появляются спортивные и детские площадки.

Напомним, индекс качества городской среды каждый год рассчитывает Минстрой. Он является инструментом оценки потенциала развития городов, сообщают в департаменте информполитики региона. Оценка проводится по 36 критериям. Каждый город может набрать до 360 баллов. Комфортной при этом городская среда признается при показателе более 180 баллов.

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