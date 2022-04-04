В два раза больше участников посетили тагильский «Золотой петушок»

На конкурс «Золотой петушок» в Нижней Тагил приехали участники из нескольких регионов России. Помимо этого, среди конкурсантов был и иностранец из Турции.

Всероссийский открытый детский эстрадный телевизионный конкурс «Золотой петушок» проходит в 32-й раз. С 31 марта по 3 апреля на сцене ДК «Юбилейный» Нижнего Тагила выступили 86 конкурсантов, в том числе 17 ансамблей, из Свердловской, Челябинской, Пензенской, Тюменской, Омской, Кировской, Нижегородской областей. Помимо этого, за звание лучшего исполнителя решил побороться и гость из республики Алания (Турция). Пандемия на три года лишила наш город права принимать участников конкурса. Поэтому после отмены большинства ограничений организаторами было принято решение пригласить в два раза больше гостей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. В этом году, в финале оказались очень сильные вокалисты. Ребята показывали высочайший уровень, получали много «десяток». Отобрать лучших для выступления в гала-концерте было очень непросто. Составляли программу до поздней ночи. В итоге получился яркий концерт, настоящий праздник детской эстрады, рассказал директор конкурса «Золотой Петушок» Борис Молочков. Помимо самого конкурса, гостей Нижнего Тагила ждал сюрприз — культурная программа, в рамках которой им показали местные достопримечательности, показали мастер-классы и провели круглые столы. Итогом четырехдневного конкурса стали гран-при у коллектива «Лайк» (Новосибирск) и Анны Белкиной (Екатеринбург). Победителем в номинации «Самородок» стал Данил Клюжин (Заречный, Пензенская область). В номинациях «Прима» лучшей признана София Стрелкова (Минусинск), «Золотой цыпленок» — Василиса Савченко (Екатеринбург). В число лауреатов конкурса вошли тагильчане — группы «В ШОКО-ладе», «АС-СОЛЬ», «Паприка», «Бумажные города», «SMILE-MIX АКАДЕМИЯ», «Вопросы», а также солисты Майя Стоногина, Артем Соложнин и Ольга Коровко.

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