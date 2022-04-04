За гибель овец и кроликов хозяин двух лаек выплатит 90 тысяч односельчанину на Урале

За гибель овец и кроликов хозяин двух лаек выплатит 90 тысяч односельчанину на Урале
За гибель овец и кроликов хозяин двух лаек выплатит 90 тысяч односельчанину на Урале
Сегодня, 11:52ОбществоФото: pixabay.com
Больше 90 тысяч рублей заплатит владелец двух лаек за гибель овец и кроликов односельчанину из деревни Неустроево Ирбитского района.

В июне 2021 года ночью у мужчины в загоне погибли 12 овец и два кролика в клетках. Причиной стало нападение двух охотничьих собак.

Собаки и ранее нападали и губили скот сельчан. Жители обращались с коллективной жалобой в прокуратуру на свободный выгул собак. Сам хозяин заявлял, что на овец и кроликов напали волки или бродячие собаки.

Один из односельчан обратился в Ирбитский суд с иском к хозяину собак с просьбой возместить ущерб в развере 88,4 тысячи рублей, расходы на утилизацию животных 0 6 тысяч и моральный вред в 150 тысяч рублей.

Суд первой инстанции не нашел подтверждения нападаения волков, несмотря на то, что ответчик и один из свидетелей в тот день слышали волчий вой. По мнению специалиста департамента охраны животного мира, раны и укусы на телах погибших подтверждают, что вред нанесен именно собаками. Также не подтвердилась версия с бродячими собаками.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца. Он постановил выплатить в общей сложности 97,4 тысячи рублей. Ответчик не согласился с таким решением и обратился в Свердловский областной суд. Однако он встал на сторону пострадавшего сельчанина.

судживотныеИрбит
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