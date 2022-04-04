За кражи из садовых домиков в Нижнем Тагиле разыскивается вор-рецидивист

Ранее мужчина уже судим за подобные преступления. Он вышел из мест лишения свободы в 2018 году. В 2020 году его снова осудили за кражи. Суд назначил два года условно. Всех, кто видел или знает этого мужчину, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону (3435)97-68-02, либо в группу розыска (3435) 97-68-59.