За кражи из садовых домиков в Нижнем Тагиле разыскивается вор-рецидивист

За кражи из садовых домиков в Нижнем Тагиле разыскивается вор-рецидивист
За кражи из садовых домиков в Нижнем Тагиле разыскивается вор-рецидивист
Сегодня, 13:53ОбществоФото: 1MI
За совершение ряда краж в коллективных садах «УВЗ» № 7, № 2, № 3, находящихся на территории Дзержинского района в Нижнем Тагиле, разыскивается 51-летний Николай Шиловский.

Ранее мужчина проживал на улице Правды, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Его рост составляет 185 сантиметров. Он имеет овальное лицо, светлые брови, прямой нос и русые волосы. Предположительно носит бело-синюю куртку, черные брюки и ботинки.

Предполагается, что мужчина хромает на левую ногу и может представляться другим именем.

Фото:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Ранее мужчина уже судим за подобные преступления. Он вышел из мест лишения свободы в 2018 году. В 2020 году его снова осудили за кражи. Суд назначил два года условно. Всех, кто видел или знает этого мужчину, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону (3435)97-68-02, либо в группу розыска (3435) 97-68-59.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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