10 тысяч милиционеров будут охранять порядок 9-го мая
4 мая 2010, 16:49ОбществоArtem
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Саперы проведут проверки мест массового скопления людей. Добавим, что сейчас уже усилена охрана объектов транспорта.
В центре Екатеринбурга будет выставлено несколько линий оцепления. На Парад Победы в Столицу Урала из области приедут 163 ветерана. Все они поселятся в гостинице "Свердловск".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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