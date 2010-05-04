Автомобилисты г.Нижний Тагил могут помочь ветеранам
4 мая 2010, 17:30ОбществоArtem
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Каждый, у кого есть автомобиль, может стать непосредственным участником главного майского торжества в честь 65-й годовщины Великой Победы.
Центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района проводит благотворительную акцию «Доставь ветерана». Любой желающий может помочь ветерану вовремя добраться в места проведения праздничных мероприятий. Акция продлится до 15-го мая. Заявки на участие принимаются по адресу: ул. Землячки, 3, Тел. 47-00-01.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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