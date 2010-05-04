Долги за отопление должны быть погашены
4 мая 2010, 18:04ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Валентина Исаева и прокурор Ленинского района Сергей Гармаш встретились с руководителями предприятий, задолжавших энергетикам за поставленное тепло, и определили сроки погашения долгов.
Два десятка руководителей назвали конкретные даты, когда их предприятия полностью рассчитаются с поставщиками отопления. Большая часть сделает это до 1-го августа. В списках должников компании «Асфальт-НТ», «Зеленстрой», «ПОПАТ», «Метроном», «Промсервис +», восемь товариществ собственников жилья, управляющая компания, Высокогорский экспериментальный инструментальный завод, «Реном-НТ», СК «Тагил», фирма «МИК» и другие, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей