Долги за отопление должны быть погашены

Два десятка руководителей назвали конкретные даты, когда их предприятия полностью рассчитаются с поставщиками отопления. Большая часть сделает это до 1-го августа. В списках должников компании «Асфальт-НТ», «Зеленстрой», «ПОПАТ», «Метроном», «Промсервис +», восемь товариществ собственников жилья, управляющая компания, Высокогорский экспериментальный инструментальный завод, «Реном-НТ», СК «Тагил», фирма «МИК» и другие, отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета.