ГИБДД г. Нижний Тагил напоминает нюансы управления автомобилем за городом

В управлении автомобилем за городом есть свои тонкости, рассказала нам старший инспектор ГИБДД г. Нижний Тагил Наталья Никишина. Выехав на трассу, водитель должен как можно быстрее включиться в общий ритм движения, чтобы не создавать помех. Низкая скорость может быть так же опасна, как и высокая: монотонность медленного движения притупляет внимание. Время от времени водитель должен отпускать педаль газа, меняя ритм движения. Также не стоит смотреть неподвижно на дорогу – нужно переводить взгляд на зеркала заднего вида и боковые. Водитель должен управлять рулем без напряжения, но обязательно двумя руками.