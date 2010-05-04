Минфин втрое урежет госпрограмму по энергосбережению

Газета "Коммерсант" пишет, что ведомство Алексея Кудрина готово выделить из федерального бюджета на выполнение поставленной президентом Дмитрием Медведевым программы только 300 миллиардов рублей. Первоначальная стоимость программы оценивалась Минэнерго в 10,5 триллионов рублей, из которых 840 миллиардов рублей планировалось выделить из федерального бюджета. Еще 950 миллиардов рублей должно было быть привлечено из бюджетов регионов, а остальные деньги предполагалось привлечь с рынка. Эффект от реализации программы, по оценке Минэнерго, должен в несколько раз превысить затраты.