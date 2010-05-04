Открылась обновленная библиотека НТИИМ
4 мая 2010, 17:14ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Обновлённая техническая библиотека нижнетагильского института испытания металлов открылась после капитального ремонта.
Второе рождение библиотека получила после внедрения новой системы работы с книгами. Быстрый поиск их теперь возможен через подключённую к локальной компьютерной сети библиотечную поисковую систему «Ирбис». Сегодня техническая библиотека НТИИМ содержит более 33 000 редких пособий, справочников и научных работ по испытаниям, а её история начинается с 1940 года, когда приступил к работе полигон «Старатель».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей