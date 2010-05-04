Против 17-летней школьницы возбуждено уголовное дело за клевету в Интернете
4 мая 2010, 16:52ОбществоArtem
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Девушка распространяла в социальной сети сведения о частной жизни одноклассницы.
Школьница может быть наказана штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет, пишет "Русская служба новостей". По версии следствия, в феврале она на почве личной неприязни указала в виртуальной анкете данные несовершеннолетней, содержащие заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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