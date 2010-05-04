Против 17-летней школьницы возбуждено уголовное дело за клевету в Интернете

Школьница может быть наказана штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет, пишет "Русская служба новостей". По версии следствия, в феврале она на почве личной неприязни указала в виртуальной анкете данные несовершеннолетней, содержащие заведомо ложную информацию, порочащую честь и достоинство.