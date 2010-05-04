Российскому кинематографу для рентабельности потребуется полмиллиарда долларов

Авторы стратегии подчеркивают, что ключевую роль в развитии отечественного кинематографа играет государство, от которого потребуется в общей сложности 450 миллионов долларов. Для сравнения, только в 2010 году Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии должен будет потратить около 95 миллионов долларов на поддержку кино. Чтобы кино стало окупаемым, авторы плана предлагают увеличить количество кинотеатров вдвое - с 1850 залов до 4000. Предполагается, что благодаря этому средняя выручка одной картины вырастет с 10-ти до 16 миллионов долларов. Кроме этого авторы плана полагают, что в ближайшие годы увеличатся продажи легальных DVD, что позволит снизить потери продюсеров от деятельности пиратов. Еще одной мерой называют снижение сборов в пользу Российского авторского общества с 3 до 0,3 процента. Однако РАО не согласно на столь значительное снижение.