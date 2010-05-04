Школьников г. Нижний Тагил начали тестировать на наркотики
4 мая 2010, 18:07ОбществоArtem
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Тагильских школьников начали тестировать на употребление психотропных веществ.
Но не всех, а только учащихся двух школ - № 10 и 45. Тестирование продлится до 11-го мая, рассказали нам в информационно-аналитическом управлении муниципалитета. Подобные мероприятия организованы и в других городах Свердловской области. Это поможет выявить подростков, употребляющих психоактивные вещества, а также оценить реальные масштабы вовлечения молодых свердловчан в употребление наркотиков. Тестированию подлежат подростки от 13 до 17 лет. Они, а также их родители должны дать согласие на процедуру. После окончания тестирования школьников и их родных проинформируют о результатах. Если потребуется, они получат направления на консультацию к психиатру-наркологу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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