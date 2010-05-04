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Школьников г. Нижний Тагил начали тестировать на наркотики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьников г. Нижний Тагил начали тестировать на наркотики

4 мая 2010, 18:07ОбществоArtem
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