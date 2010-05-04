Список машин, которые можно купить по программе утилизации подержанных автомобилей, расширили

В перечень вошли модели Volkswagen Passat, Skoda Yeti, Peugeot 308, Citroen C4, ряд моделей производства УАЗа, а также SsangYong Rexton и SsangYong Kyron. Напомним, что программа утилизации стартовала 8 марта и, по планам, завершится 1 ноября. Планируется, что за период действия программы будет выдано 200 тысяч ваучеров, отмечает ГородФМ.