Список машин, которые можно купить по программе утилизации подержанных автомобилей, расширили
4 мая 2010, 16:32ОбществоArtem
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Список машин, которые можно купить со скидкой по программе утилизации подержанных автомобилей, расширили.
В перечень вошли модели Volkswagen Passat, Skoda Yeti, Peugeot 308, Citroen C4, ряд моделей производства УАЗа, а также SsangYong Rexton и SsangYong Kyron. Напомним, что программа утилизации стартовала 8 марта и, по планам, завершится 1 ноября. Планируется, что за период действия программы будет выдано 200 тысяч ваучеров, отмечает ГородФМ.
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© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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