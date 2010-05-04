У двух жителей г. Нижний Тагил – подозрение на клещевые инфекции

У пенсионера – подозрение на болезнь Лайма. Его клещ укусил в коллективном саду Монзино. А у 11-тилетнего ребенка, укушенного в селе Покровское, медики подозревают наличие сразу двух клещевых инфекций – болезни Лайма и энцефалита. Оба человека не били привиты. Сейчас они находятся в больницах города под наблюдением врачей. Их состояние опасений не вызывает, отметила Ольга Котова.

А всего с начала сезона, по официальным данным, от нападения клещей пострадал 231 тагильчанин. Только каждый четвертый привит. Все остальные получают иммуноглобулин. Однако, по словам Ольги Котовой, его нужно ставить строго по показаниям. Поэтому нижнетагильский отдел Роспортебнадзора рекомендует после укуса клеща обращаться за медицинской помощью и взять с собой прививочный сертификат, чтобы медики могли оценить, нужно ли вам ставить иммуноглобулин. А также стоит сдать кровь, чтобы проверить титр антител. Это поможет понять, есть ли у вас защита от энцефалита.