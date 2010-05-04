В День Весны и Труда - 1 мая в Свердловской области прошел спокойно

Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областного ГУВД. Всего в регионе 1 мая состоялось 17 шествий и демонстраций, 32 митинга, 33 культурно-развлекательных и спортивных мероприятия, в которых приняло участие более 100 тысяч человек. 3 тысячи из них – в Нижнем Тагиле. Общественный порядок охраняли почти 6 тысяч сотрудников милиции.