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В День Весны и Труда - 1 мая в Свердловской области прошел спокойно
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В День Весны и Труда - 1 мая в Свердловской области прошел спокойно

4 мая 2010, 16:55ОбществоArtem
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