В Германии две курчавые свиньи нашли гранатомет

Инцидент произошел на территории частного земельного владения в саксонских Рудных горах. Хозяйке найденный предмет показался подозрительным, она загнала свиней в сарай и вызвала полицию. Прибывшие на место саперы отвезли гранатомет в безопасное место и уничтожили.