В Германии две курчавые свиньи нашли гранатомет
4 мая 2010, 16:17ОбществоArtem
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В Германии две курчавые свиньи породы Мангалица, роя землю в поисках пищи, нашли противотанковый гранатомет времен Второй мировой войны, сообщает Spiegel.
Инцидент произошел на территории частного земельного владения в саксонских Рудных горах. Хозяйке найденный предмет показался подозрительным, она загнала свиней в сарай и вызвала полицию. Прибывшие на место саперы отвезли гранатомет в безопасное место и уничтожили.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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