В свердловском ГУВД ожидаются кадровые перестановки

Как передает «Новый Регион», о кадровых изменениях сегодня официально объявил начальник областного милицейского главка Михаил Никитин. По его словам, переход на другую работу ожидает четырех силовиков. Начальник Милиции общественной безопасности свердловского ГУВД, генерал-майор Валентин Кузьмин рассматривается на должность начальника УВД города Брянска. Начальник ОБЭП Николай Мардасов идет на должность заместителя начальника Главного Управления МВД по УрФО вместо Андрея Таранова. Таранов в свою очередь рассматривается на генерал-лейтенантскую должность, то есть на пост начальника УВД одного из субъектов. Покинуть свои посты и уйти работать в другие регионы также могут начальник УБОП Сергей Васильев и заместитель начальника ГСУ Сергей Лебедев. Все претенденты на новые места сейчас проходят обучение, повышают свою квалификацию. По словам Никитина, приказ об их назначении будет подписан президентом России, вероятнее всего, осенью.