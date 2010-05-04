«Водоканал-НТ» отмечен за сбор средств на возведение памятника в г. Нижний Тагил – героям СССР
4 мая 2010, 17:10ОбществоArtem
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Тагильское предприятие «Водоканал-НТ» вошло в число победителей областной трудовой вахты в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне.
Как рассказали нам на предприятии, «Водоканал-НТ» собрал на строительство памятника тагильчанам - Героям Советского Союза почти 323 тысячи рублей. Эти деньги собраны работниками предприятия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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