Георгиевские ленточки получат 8 мая все пассажиры железнодорожного вокзала Нижнего Тагила
Железнодорожники Нижнего Тагила с размахом отметят День победы.
Так, 5 мая в 14:00 железнодорожники нашего города соберутся на торжественный митинг у мемориала погибшим в войну железнодорожникам. В этот день к 246 фамилиям воинов-железнодорожников на стеле памятника прибавится еще одна - бывшего сотрудника линейного отдела милиции на транспорте Прокопия Федоровича Толмачева, героически погибшего в 1942 году в боях у города Торопец Тверской области. Лишь спустя 70 лет останки героя были найдены на месте его гибели, а имя его будет увековечено в День 67-летия Победы.
Также 5 мая в ДК Железнодорожников имени Гагарина на станции Смычка состоится встреча ветеранов. После торжественной части ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов железнодорожного транспорта ждет праздничный концерт. Подобные встречи состоятся и на других узловых станциях Нижнетагильского региона СвЖД – в Серове и Кушве.
Ветеранам-железнодорожникам, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать на праздничных мероприятиях, подарки в честь 67-летия Победы в Великой Отечественной войне доставят на дом железнодорожники из Совета молодых специалистов Нижнетагильского региона СвЖД и учащиеся негосударственной школы ОАО «РЖД» станции Смычка.
На железнодорожном вокзале станции Нижний Тагил утром 8 мая пассажирам будут вручаться георгиевские ленточки. А 9 Мая сотрудники Нижнетагильских предприятий Свердловской магистрали примут участие в городской демонстрации.