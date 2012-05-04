Георгиевские ленточки получат 8 мая все пассажиры железнодорожного вокзала Нижнего Тагила

Так, 5 мая в 14:00 железнодорожники нашего города соберутся на торжественный митинг у мемориала погибшим в войну железнодорожникам. В этот день к 246 фамилиям воинов-железнодорожников на стеле памятника прибавится еще одна - бывшего сотрудника линейного отдела милиции на транспорте Прокопия Федоровича Толмачева, героически погибшего в 1942 году в боях у города Торопец Тверской области. Лишь спустя 70 лет останки героя были найдены на месте его гибели, а имя его будет увековечено в День 67-летия Победы.