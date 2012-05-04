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Из-за долгов управляющих компаний горячую воду в Нижнем Тагиле могут отключить с 25 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за долгов управляющих компаний горячую воду в Нижнем Тагиле могут отключить с 25 мая

4 мая 2012, 16:10Общество
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