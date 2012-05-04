Из-за долгов управляющих компаний горячую воду в Нижнем Тагиле могут отключить с 25 мая

Глава города выразила сильнейшую обеспокоенность по поводу того, что непогашенные долги могут стать причиной отключения горячей воды во всем городе с 25 мая. При этом Валентина Павловна уточнила, что решение зависит вовсе не от нее, а от руководства Уралсевергаза, обслуживающего тагильчан.

Управляющие компании и товарищества должны рассчитаться за потребленные газ, электричество, воду и тепло. Самое крупные долги перед поставщиками имеют организации «Центр-НТ», «Уют», «Сантех-М2», «Райкомхоз», «УК Ленинского района», «УК ТС», «Смирана», «Упрочнение-2», «СК Тагил», «Домоуправление», «ЖЭУ-1», «Строительные технологии», «Уралэкспо-НТ», «Жилсервис», перечислила мэр.

Администрация города призвала УК перейти к такой схеме работы, чтобы деньги за потребленные ресурсы переходили напрямую к поставщикам, а не задерживались у посредника. На следующем совещании Валентина Исаева пообещала лично проверить соблюдение рекомендаций и рассмотреть вопрос о проводимой в УК претензионно-исковой работе с должниками.