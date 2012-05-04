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К лету во всех домах тагильчан должны быть установлены общедомовые электросчетчики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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К лету во всех домах тагильчан должны быть установлены общедомовые электросчетчики

4 мая 2012, 15:55ОбществоВалерия Лошкарева
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