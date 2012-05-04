К лету во всех домах тагильчан должны быть установлены общедомовые электросчетчики

В многоквартирных домах этим должны заниматься управляющие компании. В котеджных поселках и садоводческих товариществах электоросчетчики устанавливают собственники. Как рассказали в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», если управляющие компании до лета не установят в своих домах общедомовые счетчики, то за них это обязана сделать ресурсоснабжающая организация. А потом она вправе взыскать с УК расходы на установку.