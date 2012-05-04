К лету во всех домах тагильчан должны быть установлены общедомовые электросчетчики
4 мая 2012, 15:55ОбществоВалерия Лошкарева
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У тагильчан осталось два месяца, чтобы установить электросчетчики. С 1 июля все жилые дома должны быть оснащены счетчиками, как общедомовыми, так и индивидуальными.
В многоквартирных домах этим должны заниматься управляющие компании. В котеджных поселках и садоводческих товариществах электоросчетчики устанавливают собственники. Как рассказали в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», если управляющие компании до лета не установят в своих домах общедомовые счетчики, то за них это обязана сделать ресурсоснабжающая организация. А потом она вправе взыскать с УК расходы на установку.
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