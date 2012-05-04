Кто сидит в интернете? Сколько стоит сайт? В Нижнем Тагиле пройдет семинар «Возможности интернета для решения маркетинговых задач»

Ранее на TagilCity.ru прошел опрос «Как вы узнаете о товарах и услугах?». Свыше 40% опрошенных (а это 247 человек) ответили, что ищут информацию в интернете.

Как же выбрать способ продвижения в интернете: попробовать все понемногу или отдать предпочтение только одному? Кому доверить реализацию рекламы в сети - маркетологу или PR-менеджеру вашей компании или же сторонней организации? На множество ваших вопросов о рекламе в интернете найдутся ответы на семинаре

23 мая в Нижнем Тагиле по адресу

(здание Нижнетагильского Фонда поддержки малого предпринимательства) с 13 до 18 часов.

На семинар приглашаются маркетологи и PR-менеджеры, а также молодые бизнесмены и специалисты рекламных агентств Нижнего Тагила, которые по долгу службы ведут комплексные проекты для своих клиентов.

Из программы семинара вы узнаете, как сделать сайт вашей компании эффективным инструментом продаж, как добиться высокой посещаемости сайта, а также как посчитать интернет-аудиторию в Нижнем Тагиле. Семинар проведут специалисты городского портала TagilCity.ru (ООО «Тагил Сити») и компании по созданию, разработке и продвижению сайтов ООО «ВИА сайт».

Стоимость участия в семинаре — 4900 рублей. Участие — только по предварительной регистрации.

клиентам Городского портала TagilCity.ru, пользователям Виртуального офиса на добавить компаниюбесплатно прямо сейчас), TagilCity.ru (вы можетебесплатно прямо сейчас), клиентам компании VIAsite, выпускникам Нижнетагильского Фонда поддержки малого предпринимательства.

Подтвердить свое участие, а также задать вопросы

или сообщив нам на почту alexandra@tagilcity.ru

свои контактные данные и название организации.