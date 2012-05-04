Кто выиграет свадебный кортеж из автомобилей Тойота?

Голосование продлится до 24:00 6 мая, поэтому расстановка сил на поле сражения за заветные призы от Тойота Центр и ее многочисленных партнеров еще может измениться самым неожиданным образом. Окончательные результаты голосования и решение жюри будут опубликованы на странице конкурса 11 мая 2012 года. А пока участники конкурса активно приглашают голосовать за свое фото всех друзей и знакомых, мы проверим насколько честными были голоса.

Снятие накруток пройдет с 4 по 7 мая, напомним, что это весьма стандартная процедура и голоса будут сняты только если они накручены тем или иным способом. Участники конкурса также должны помнить, что если у них в друзьях нет «хакеров», накручивающих голоса за любимых друзей, то у их соперников могут быть такие знакомые, работающие против других участников.

Однако надеемся, что в голосах наших влюбленных пар не будет фальши, как нет ее и в их нежных отношениях!