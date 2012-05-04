Магазин косметики «Амели» в Нижнем Тагиле требует от поставщика возмещения убытков

По данным руководства магазина, на экспертизу были взяты два косметических средства торговой марки Маграв: молочко травяное антистрессовое и пенный арома-пилинг для рук. В результате лабораторных испытаний, молочко полностью соответствовало санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, а именно в пилинге были найдены опасные бактерии.

Пользователи возмутились тем, что Нижнетагильский Роспотребнадзор призывает к ответственности именно магазин, то есть продавца товара, тогда как спрашивать нужно с производителя. Корреспонденты портала узнали, какие действия были предприняты руководством «Амели» для ликвидации потенциально опасного товара с прилавков, а также, собираются ли они высказывать претензии производителю.

Руководство магазина в присутствии комиссии утилизировало остатки арома-пилинга. Также было написано официальное письмо поставщику ООО Маграв с требованиями о возмещении убытков. Все декларации соответствия на товар имеются в магазине. Условия хранения соблюдаются прокомментировала ситуацию заведующая магазином Екатерина Бородина.

Екатерина добавила, что многие их покупатели, прочитав новость на Tagilcity.ru, подумали, что оштрафовали не магазин (юридичекое лицо, осуществляющее продажу товара, поэтому названное сотрудниками Роспотребнадзора продавцом), а непосредственно продавца, сидевшего на кассе. Руководство магазина официально заявляет, что от проведенной проверки сотрудники магазина не пострадали и оштрафованы не были.