Музыканты теперь смогут зарабатывать через Интернет, притом сами того не зная
Представьте, что вы слушаете ту или иную композицию, которая подарила вам кучу положительных эмоций, довела до слез или вызвала другую неоднозначную реакцию, и, конечно же, после такого вам категорически захотелось отблагодарить исполнителя, вручив ему своеобразный «гонорар». Такую услугу по оказанию финансовой помощи исполнителям создал сервис «Яндекс.Музыка». Интернет-слушатели ресурса теперь могут оказывать финансовую поддержку любимым музыкантам и исполнителям.
Получив денежку от своего незримого поклонника, музыкант будет знать, что о нем заботятся, что его еще помнят, ну хоть кто-нибудь помнит, и для него это будет отличная помощь и благодарность.
Без внимания в этом проекте также не останутся и другие ресурсы «Яндекса». Как поясняет пресс-служба компании, перевести финансы можно любым способом, который есть в системе «Яндекс.Деньги». Размер комиссии при этом, как и при других операциях через эту систему, составит 0,5%. Пользователи, не зарегистрированные в системе «Яндекс.Деньги», пусть не расстраиваются что не смогут поделится с «ближним» кровно заработанными, а просто запишут номер счета исполнителя и воспользуются другими способами перевода денег, например платежными терминалами, банкоматами, интернет-банкингом, при этом размер комиссии меняется в зависимости от выбранного способа.
На данный момент с радостью примут валюту в неограниченных количествах такие музыкальные группы, как «Ляпис Трубецкой» и «Несчастный случай», а также коллектив Петра Налича. Если ваше творчество тоже завалялось в недрах «Яндекс.Музыки» и вы срочно хотите уже зарабатывать на прекрасных и чарующих звуках музыкального сервиса, все очень просто, ведь получить поддержку поклонников могут и другие артисты. Для этого достаточно сообщить сервису номер своего счета в «Яндекс.Деньгах», и на вашей странице появится кнопка «Поддержать артиста».