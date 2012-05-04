Музыканты теперь смогут зарабатывать через Интернет, притом сами того не зная

Получив денежку от своего незримого поклонника, музыкант будет знать, что о нем заботятся, что его еще помнят, ну хоть кто-нибудь помнит, и для него это будет отличная помощь и благодарность.

Без внимания в этом проекте также не останутся и другие ресурсы «Яндекса». Как поясняет пресс-служба компании, перевести финансы можно любым способом, который есть в системе «Яндекс.Деньги». Размер комиссии при этом, как и при других операциях через эту систему, составит 0,5%. Пользователи, не зарегистрированные в системе «Яндекс.Деньги», пусть не расстраиваются что не смогут поделится с «ближним» кровно заработанными, а просто запишут номер счета исполнителя и воспользуются другими способами перевода денег, например платежными терминалами, банкоматами, интернет-банкингом, при этом размер комиссии меняется в зависимости от выбранного способа.