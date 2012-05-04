На ВГОКе прошел конкурс профмастерства молодых электрослесарей

Конкурсные задания состояли из двух этапов. В первом, теоретическом, участникам предстояло ответить на вопросы, касающиеся работы электрослесаря на промышленном предприятии, внедрения Lean-технологий на производстве, охраны труда и промышленной безопасности, а также трудового права. На втором этапе, молодые работники демонстрировали практические навыки выполнения заданий, им предстояло собрать цепь постоянного тока, правильно подключить электропривод.

Лучше всех с заданием справились представители шахты «Магнетитовая» Алексей Гончаров и Даниил Тимофеенко. Кроме призов от ЕВРАЗ ВГОК победители получили право представлять предприятие в областном конкурсе «Славим человека труда!» и корпоративном конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой рабочий ЕВРАЗа».

Конкурсы профессионального мастерства среди молодых работников на ЕВРАЗ ВГОК проводятся ежегодно. В состязаниях участвуют лучшие слесари, электрогазосварщики, машинисты крана, помощники машиниста локомотива и экскаватора. Конкурсы пользуются большой популярностью на комбинате, часто их победители существенно поднимаются по карьерной лестнице.