Никиту Джигурду проигнорировали в Екатеринбурге
4 мая 2012, 16:12ОбществоЕвгения
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На гастрольный концерт Никиты Джигурды в Екатеринбурге на данный момент продано всего 20 билетов, сообщает портал «JustMedia». Организаторы всерьез подумывают об отмене выступления.
Напомним, концерт Никиты Джигурды планировался 5 мая в центре культуры «Урал», в программу мероприятия должны были войти хиты Владимира Высоцкого, собственные песни шоумена и выступление супруги музыканта, фигуристки Марины Анисиной. Из-за отсутствия интереса аудитории не только отменяется этот концерт, но и ставится под вопрос выступление Джигурды в клубе «Joy Pub»с программой «Вертикаль русского мата».
По мнению представителей ЦК «Урал» пассивность аудиториисвязана, прежде всего, с отсутствием интереса к творчеству музыканта, а не с высокой ценой на билеты или слабой рекламной кампанией.
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