Никиту Джигурду проигнорировали в Екатеринбурге

Напомним, концерт Никиты Джигурды планировался 5 мая в центре культуры «Урал», в программу мероприятия должны были войти хиты Владимира Высоцкого, собственные песни шоумена и выступление супруги музыканта, фигуристки Марины Анисиной. Из-за отсутствия интереса аудитории не только отменяется этот концерт, но и ставится под вопрос выступление Джигурды в клубе «Joy Pub »с программой «Вертикаль русского мата».