Нижнетагильский детский дом №4 измучили проверками - справедливо ли?

Однако одна за одной приезжают проверки. За короткий периодв детской доме побывали специалисты Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, инспекции трудаи ОБЭП, сотрудники контрольно-ревизионного отдела региональногоминистерства общего и профессионального образования, ревизоры минфина.Дважды учреждение инспектировалось уполномоченным по правам ребёнкав Свердловской области. Не оставил без внимания детдоми депутатский корпус.

Единственныенарушения, которые удалось выявить - несоответствие допустимых сумм для закупокбез конкурса и несоблюдение температурного режима. Претензий к деятельностидиректора Ольги Жичиной-Илюкевич не оказалось.

Согласитесь,настораживает, что показатели дома весьма приятные, а на него устроенанастоящая облава. Ведь кому-то понадобилось писать одно за одним обращения впрокуратуру? Вот комментарий прокурора Дзержинского района, где и находитсядетдом, Светланы Кузнецовой:

У менянет сомнений, что причина многочисленных обращений в прокуратуру -межличностный конфликт. Детдом № 4 - не самый худшийв Нижнем Тагиле. Подобные представления об устранении нарушенийвнесены и другим руководителям учебных учреждений. Они не «тянут»на уголовный состав.

Межличностныйконфликт действительно имеет место. В прошлом году на испытательный срок в этотдетский дом был принят Владимир Гаев, который сейчас стал депутатомнижнетагильской Думы по партийному списку ЛДПР. По мнению директора, с работойсвоей он не справился, в связи с чем и был уволен (в частности, отказалсяпроводить инвентаризацию и принимать основные средства как материальноответственное лицо). Теперь Владимир частенько посещает детский дом,руководствуясь заботой о детях.

Своей цельюон видит доказать нечестность директора, показать ее нарушителем закона. Ксожалению, для «защитника»детей это важнее, чем строительство спортивной площадки, о которой мечтают ребята, футбольное поле для них сейчас самое заветное желание.