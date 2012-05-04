Нижний Тагил в 3D: 2ГИС обновил офлайн-версию справочника для компьютеров

Теперь перемещение по карте в версии 2ГИС для компьютеров - словно виртуальный полет над городом. Новая программная оболочка формирует трехмерные модели зданий, соответствующие реальным прообразам по объему и геометрии основных элементов.

В будущем главные архитектурные достопримечательности городов будут отображаться в 2ГИС еще более детально.

При увеличении масштаба карты объекты «вырастают», становятся объемными. Перемещаясь от адреса к адресу, вы можете видеть перспективные изменения объектов - одни дома отдаляются и уменьшаются в размерах, а другие, наоборот, становятся ближе и больше. Кстати, перемещаться теперь удобнее - карта продолжит движение в заданном вами направлении еще некоторое время после того, как вы отпустите кнопку мыши.

Все города в ПК-версии 2ГИС перешли на новые цвета карты. Ее основные элементы выполнены в мягкой пастельной гамме. На этом спокойном фоне лучше воспринимается ключевая информация - организации, дороги, ориентиры, маршруты.

Здания выделяются разными цветами в зависимости от назначения, например, жилые - бежевым, административные - серым, новостройки - светло-оранжевым. Более мягкими стали цвета территорий. При этом контрастность подобрана таким образом, чтобы пользователи могли легко отличать друг от друга жилые кварталы, промышленные зоны, частный сектор и другие типы застройки.

Главные городские магистрали теперь хорошо видны в разных масштабах карты, что заметно упрощает ориентирование. Такие дороги выделяются оранжевым и желтым цветом. 3D-карта в новых цветах доступна в ПК-версии 2ГИС с 1 мая. Скачать справочник 2ГИС с настоящей 3D-картой , как всегда бесплатно, можно с сайта ntagil.2gis.ru.

Для тех, кто уже пользуется приложением 2ГИС на компьютере или ноутбуке, достаточно просто обновить справочник с помощью встроенного инструмента «Центр обновлений». Подробнее о новой версии 2ГИС для компьютеров можно прочитать на странице 3d.2gis.ru.